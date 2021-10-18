Краснокнижная хищная птица прилетела в Кемерово

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Фото:  

Редкий пернатый хищник был замечен на реке рядом с кемеровской ГРЭС.

Орлан-белохвост был запечатлен кемеровским фотографом на Томи, неподалеку от местной электростанции.

‒ Птица чувствовала себя прекрасно: и порыбачила, и попозировала вместе с утками-кряквами на фоне труб Кемеровской ГРЭС. Отличный кадр! ‒ сообщили в Telegram-канале СГК.

Напомним, что этот вид, относящийся к семейству ястребиных, считается редким и внесен в Красную книгу России.


Ранее редакция AVOKADO писала о других редких птицах, замеченных на территории Кузбасса.

Фото:  
Да!
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