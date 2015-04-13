Красивые мужчины Кемерова в Instagram

Чего уж греха таить: мужчина – как с обложки глянцевого журнала. Ильгиз Тагаев – высокий брюнет с красивым телом и обаятельной улыбкой – выкладывает в своём профиле снимки милого маленького чёрного лабрадора, "лифтолуки", свои фотографии с обнажённым торсом (на радость прекрасной половине подписчиц) и селфи с любимой девушкой (на зависть им же).
Обаятельный, голубоглазый, фотографирующий – Илья Болтивец наверняка покорил не одно девичье сердце своей милой улыбкой и заманчивой перспективой получить пару-тройку профессиональных фотографий на аватарку или страничку в Instagram. Несмотря на привлекательную внешность, Илья, судя по его страничке, нарциссизмом не страдает: себя в зеркале фотографирует мало, в основном постит концептуальные фото, снимки архитектуры, прекрасные пейзажи, животных… В общем, довольно разнообразный и интересный профиль.
Видный, эффектный, брутальный, накачанный – Михаил Беляев активно фотографирует себя и своё рельефное тело, делает снимки с друзьями, выкладывает фото путешествий в Шерегеш и (беспроигрышный вариант!) постит снимки очаровательных весёлых псов. Конечно, не обходится Михаил без колоритных фотографий из спортивного зала и немногочисленных селфи.
Константин Станцель – молодой, стильный, яркий и, судя по профилю в Instagram, активный молодой человек. Всевозможные тусовки, встречи с друзьями, обеды и ужины в известных заведениях города, фотосессии, занятия в спортивном зале… "Кадры" из своей насыщенной жизни Константин активно постит на страничку в Instagram и собирает кучу лайков. В общем, профиль очень любопытный, парень видный, – налетайте!
Сергей Братищев – симпатичный милый парень, диджей, филолог, интеллектуал, в профиле которого не так много собственных фотографий (хотя, чего уж там, молодой человек хорош собой). В основном Сергей постит снимки красивых мест, где бывает, не обходится и без концептуальных фотографий. Если десятки одинаковых селфи вам порядком надоели и хочется чего-то красивого и умного, то добро пожаловать на страничку этого обаятельного светловолосого парня.
Ещё один молодой и привлекательный в нашей подборке – студент-журналист Эрик Хайдаров. Высокий, стройный, темноволосый, с выразительными чертами лица, модной причёской, в стильной одежде и (девушки, отбой) женатый. Судя по профилю в Instagram, Эрик работает в модной мужской парикмахерской Сhop-Chop и неравнодушен к футболу. На страничке у молодого человека – много фотографий с работы, снимков с любимой женой, ну и фото себя любимого тоже присутствуют.
Михаил Никулин, судя по его профилю в Instagram, сейчас находится в армии (но это, конечно, никак не могло помешать ему попасть в нашу подборку). Михаил – обаятельный, с выразительными чертами лица и ослепительной улыбкой, – постит "себяшки" и многочисленные фотографии с любимой женой Еленой.
Егор Бородин, если верить его страничкам в социальных сетях, сейчас находится за пределами родного региона. Но рос Егор, как помнится, в Кемерове, поэтому мы смело включаем его в свою подборку. Голубоглазый брюнет, словно сошедший с телеэкранов и глянцевых страниц, несмотря на свою яркую привлекательную внешность, с "себяшками" не перебарщивает, постит фото с друзьями и коллегами и фотографирует интересные вещи и интерьеры, которые его окружают.
Брутальный, дерзкий, привлекательный – обладатель этого профиля, Валерий Купченко (Mantana), фотографирует своего "двухколёсного железного коня", постит снимки весёлых посиделок с друзьями, делает селфи, где демонстрирует свою стильную причёску, бесцеремонный взгляд и модный шарфик. В общем, не стесняемся, проходим по ссылке и изучаем внимательнее.
Владелец следующего профиля и обладатель накачанного тела, Павел, постит многочисленные фотографии из спортивного зала – "себяшки", – где демонстрирует свои мышцы, неуёмные умения и силу. Не обходится Павел и без кадров с друзьями в различных модных заведениях города, выкладывает фотографии с милыми псами, снимает и размещает на страничке в Instagram свои татуировки, делает селфи... В общем, насыщенный профиль довольно яркого человека.
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Автор: Анна Ганская
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