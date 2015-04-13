Красивые мужчины Кемерова в Instagram

Не так давно, если помните, корреспонденты AVOKA.DO публиковали подборку красивых девушек Кемерова в Instagram. По многочисленным просьбам дорогих читателей (в больше степени, конечно, читательниц), мы решили собрать в одном материале Instagram-аккаунты красивых мужчин Кемерова. Скажем честно: было непросто. И не потому, что мало Аполлонов в столице Кузбасса: просто не у всех привлекательных кемеровчан есть профили в Instagram. Однако общими усилиями редакции (прекрасной её половины, конечно же) подборку удалось создать. Итак, внимаем красоте и мужественности и не принимаем близко к сердцу субъективный взгляд журналисток AVOKA.DO!