Красивые девушки Кемерова в Instagram

Поэтому корреспонденты AVOKA.DO решили подготовить продолжение заинтересовавшей вас подборки и вновь отправились на поиски в Сети красивых дам (помог нам в этом профиль beautiful_girls_kem42).
Наталья Горожанова – модель, известная не только в Кемерове, но и далеко за его пределами. Судя по информации, размещённой девушкой в своём Instagram-профиле, она сейчас покоряет столицу нашей родины, однако корни-то у красотки – наши, сибирские, поэтому мы смело включили страничку Наташи в нашу подборку.
Эта роскошная брюнетка постит в своём профиле в основном профессиональные студийные фотографии, эффектные снимки с дорогими автомобилями и шикарными букетами цветов, соблазнительные "себяшки", где демонстрирует стильные наряды и фотогеничную внешность. В общем, на этой страничке хочется задержаться чуть дольше: здесь много красоты, чуть-чуть эротики и даже, пожалуй, капля пафоса. Впрочем, с такой внешностью, как у Наташи, без этого обойтись сложно.
Ещё одна привлекательная брюнетка в нашей подборке – Анастасия Пыльнова. Эта обаятельная, эффектная и соблазнительная девушка выкладывает (на радость многочисленным подписчикам) собственные фотографии: селфи, снимки с отдыха на природе и различных тусовок – в общем, показывает, насколько насыщенна и интересна жизнь одной из самых красивых девушек нашего города.
Яркая блондинка Алиса Рыбакова, которая обладает выразительными чертами лица и красивой фигурой, выкладывает фото со своим милым пёсиком, подругами и, само собой, делает цепляющие взгляд селфи. К слову, ничто в профиле не выдаёт в девушке блондинку (кроме "себяшек", естественно, где виден цвет волос): минимум гламура, пафоса и розового цвета.
Екатерина Козина, судя по её профилю в Instagram, любит цветы, и вторая половинка девушки охотно дарит их ей. Ну а Катя не упускает возможность запечатлеть шикарные букеты и себя на их фоне, а потом выложить яркие снимки в Instagram. Греют душу фотографии девушки с путешествий на моря-океаны, ну а особое внимание привлекают профессиональные фото, где Екатерина предстаёт во всей своей красе и великолепии.
Ольга – руководитель модельного агентства в Кемерове, модель, певица и довольно колоритная брюнетка. Девушка часто путешествует и выкладывает (на зависть всем) кучу снимков с отдыха в Instagram. Не обходится Ольга и без селфи, на которых ценители красоты могут полюбоваться броскими и привлекательными чертами лица.
Подтянутая стройная блондинка Анна Трофимова явно гордится своей фигурой (и это оправданно, надо заметить), поэтому в её Instagram-профиле много фотографий, демонстрирующих шикарные формы и красивые изгибы тела. Instagram Ани можно назвать в какой-то степени страничкой типичной блондинки: девушка постит селфи в зеркало на "яблочный" смартфон, стильные look'и и фото с цветами.
Профиль темноволосой Татьяны отличается разнообразием фотографий: девушка выкладывает не только снимки себя любимой, но и фото еды (#мир_должен_знать_что_я_ем, да), и красивые городские пейзажи, да и вообще всё, что вокруг нас и привлекает внимание. Впрочем, и без селфи, конечно, никак: их тоже достаточно на страничке Тани, что наверняка радует её подписчиков.
Улыбчивая кемеровчанка Алина Танкова на своей странице в Instagram выкладывает фото многочисленных поездок за границу (сопровождая снимки "длиннопостами" с полезной информацией для тех, кто собирается путешествовать). Никуда не деться также от профессиональных фотографий и броских селфи.
Чувственная и притягательная Наталья – ещё одна красотка, заслуженно занимающая место в нашей подборке. "Лифтолуки", селфи, фото с подругами, второй половинкой и любимым псом – то, чем насыщен профиль Наташи. Позитив, красота и немного роскоши: за этим – на страничку Натальи.
Владлена Аксёнова радует подписчиков (которых у неё, кстати, больше тысячи) "себяшками", где демонстрирует отличное спортивное тело и миловидную внешность. Особое место здесь занимает маленький чёрненький щенок по кличке Маффин, "мимимишному" влиянию которого ну просто невозможно не поддаться.
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Автор: Анна Ганская
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