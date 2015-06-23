Красивые девушки Кемерова в Instagram

Поэтому корреспонденты AVOKA.DO решили подготовить продолжение заинтересовавшей вас подборки и вновь отправились на поиски в Сети красивых дам (помог нам в этом профиль beautiful_girls_kem42).

gorozhanova

Наталья Горожанова – модель, известная не только в Кемерове, но и далеко за его пределами. Судя по информации, размещённой девушкой в своём Instagram-профиле, она сейчас покоряет столицу нашей родины, однако корни-то у красотки – наши, сибирские, поэтому мы смело включили страничку Наташи в нашу подборку.

Эта роскошная брюнетка постит в своём профиле в основном профессиональные студийные фотографии, эффектные снимки с дорогими автомобилями и шикарными букетами цветов, соблазнительные "себяшки", где демонстрирует стильные наряды и фотогеничную внешность. В общем, на этой страничке хочется задержаться чуть дольше: здесь много красоты, чуть-чуть эротики и даже, пожалуй, капля пафоса. Впрочем, с такой внешностью, как у Наташи, без этого обойтись сложно.