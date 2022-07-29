Красивая осанка, крепкие мышцы, здоровая кожа: японские технологии в санатории «Шахтер»

Кабинет механотерапии санатория "Шахтер" – один из самых знаменитых в Кузбассе. Он оснащен широким спектром элитного массажного оборудования из Японии.
Лечебное воздействие на человеческий организм этим уникальным оборудованием помогает добиться не только высоких локальных результатов, но и заметно улучшить общее самочувствие пациента, особенно в комплексе с другими процедурами. Расскажем о некоторых аппаратах Yamaguchi, чтобы вы смогли составить представление об эффективности и пользе процедур.
- Аппарат Yamaguchi для головы помимо релаксирующего воздействия улучшает циркуляцию крови, снимает стресс и нормализует сон. Комбинация массажных техник в сочетании с приятной музыкой восстановит силы. Вы почувствуете возвращение былой работоспособности, физической и умственной продуктивности.
- Аппарат Yamaguchi для шеи – новинка в области массажа. Процедура снимает спазмы и напряжение в мышцах, стимулирует обмен веществ и кровообращение, выводит токсины. Инфракрасный прогрев усиливает эффект каждого сеанса.
- Аппарат Yamaguchi для глаз снимает напряжение в глазах, устраняет мешки и темные круги под глазами, разглаживает морщинки. Массаж глаз от Yamaguchi показан людям, страдающим мигренями. Процедуры также улучшают кровообращение сетчатки глаз и являются профилактикой снижения зрения.
- Массажный матрас Yamaguchi имеет несколько программ воздействия и позволяет проводить сеанс в горизонтальном положении, что особенно комфортно. Матрас растирает, растягивает, сдавливает и снова вытягивает тело, избавляя пациента от напряжения в мышцах. Комплекс процедур возвращает гибкость спине, улучшает отток лимфы, устраняет отеки по всему телу.
- Нефритовый коврик Yamaguchi. Благодаря уникальным свойствам нефритовых камней достигается глубокий прогрев тела и интенсивная проработка биологически активных точек. Его воздействие усиливает обменные процессы, улучшает кровообращение и лимфоток, снимает спазмы, отеки, уменьшает воспаления, расслабляет мышцы.
- Массажный матрас Yamaguchi Ocean Pro обеспечивает правильное сокращение и вытяжение мышц. Серия сеансов позволяет увеличить подвижность шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. У пациентов улучшается осанка, нормализуется артериальное давление, активируется лимфодренаж и уменьшаются отеки.
Каждый сеанс массажа Yamaguchi – это не только возвращение хорошего самочувствия, но и приятный ритуал, создающий ощущение легкости ума и души.
Кабинет механотерапии санатория помимо всего вышеуказанного оснащен и другим оборудованием: массажными креслами, кушетками "Ormed", массажерами для стоп и кистей "Марутаки". Чтобы на себе ощутить лечебное воздействие, предлагаем вам забронировать путевку в санаторий "Шахтер", а всю дополнительную информацию узнать по телефонам:
8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно) или на сайте shahtersan.ru.
Фото: санаторий "Шахтер"
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