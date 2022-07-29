Красивая осанка, крепкие мышцы, здоровая кожа: японские технологии в санатории «Шахтер»

Каждый сеанс массажа Yamaguchi – это не только возвращение хорошего самочувствия, но и приятный ритуал, создающий ощущение легкости ума и души.

Кабинет механотерапии санатория помимо всего вышеуказанного оснащен и другим оборудованием: массажными креслами, кушетками "Ormed", массажерами для стоп и кистей "Марутаки". Чтобы на себе ощутить лечебное воздействие, предлагаем вам забронировать путевку в санаторий "Шахтер", а всю дополнительную информацию узнать по телефонам:

8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно) или на сайте shahtersan.ru.

Санаторий "Шахтер"

Адрес: Кемеровская обл., г. Прокопьевск

ул. Запарковая, д. 53

E-mail: shahtersan@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-42-01-005648

от 4 декабря 2018 года.