Автор публикации сообщила, что встреча с животным произошла на логовом шоссе в городе Кемерово. В очертании женщина узнала в живом существе косулю.

– Красавица косуля замечена на логовом шоссе г. Кемерово, – написали в комментариях к видео.

На кадрах видно, как небольшой олень бежит по дороге вдоль железных рельсов. При этом из вагона женщина громко кричит в спину советы: она требует, чтобы косуля убежала от смертельно опасного для нее места в лес.