Койки для больных коронавирусом в Кузбассе заняты более чем на 80%

По словам зампреда регионального правительства Алексея Цигельника, коечный фонд в больницах Кемеровской области составляет 2 913 коек. При этом из них 2 369 уже заняты. Таким образом, сейчас заполненность достигла 81,3% от общего числа.

– Наблюдается рост госпитализаций в стационар, примерно 220-250 человек в сутки, поэтому разворачиваются дополнительные места, – отметил он.

Отмечается, что кислородная поддержка требуется более чем половине госпитализируемых (55%).

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что медики в Кемеровской области зафиксировали более 1 990 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.