Койки для больных коронавирусом в Кузбассе заняты более чем на 80%

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Зампред кузбасского правительства Алексей Цигельник сообщил о заполнении коечного фонда для больных COVID-19 на 81 %.

По словам зампреда регионального правительства Алексея Цигельника, коечный фонд в больницах Кемеровской области составляет 2 913 коек. При этом из них 2 369 уже заняты. Таким образом, сейчас заполненность достигла 81,3% от общего числа.

– Наблюдается рост госпитализаций в стационар, примерно 220-250 человек в сутки, поэтому разворачиваются дополнительные места, – отметил он.

Отмечается, что кислородная поддержка требуется более чем половине госпитализируемых (55%).


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что медики в Кемеровской области зафиксировали более 1 990 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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