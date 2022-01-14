В областном центре пассажиры пожаловались на сильную давку в автобусах №107 в час пик: по утрам горожане вынуждены добираться да работы в тесном контакте с другими людьми и это не смотря на приближение нового опасного штамма COVID-19. Соответствующая информация появилась в социальной сети Instagram.

– Кондуктор даже деньги не смог собрать за проезд!! Едут маленькие дети и пожилые люди, а в автобусе просто давка !!! – сокрушился кемеровчанин.

Он добавил, что проблемы возникла сегодня в районе 7:00 по местному времени. При этом днем общественный транспорт, с его слов, разъезжает по улицам города полупустой.

В комментариях интернет-пользователи не упустили возможность упомянуть, что во время пандемии COVID-19 плотная давка поспособствует распространению опасной инфекции. Однако некоторые с иронией подметили, что "ковида в автобусах нет" в отличии от ТЦ, кафе и ресторанов.