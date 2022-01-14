"Ковида нет": кемеровчане пожаловались на сильную давку в новых автобусах

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Кемеровские пассажиры сегодня утром были вынуждены добираться на работу в тесном контакте с земляками. По мнению граждан, проблема возникла из-за новых автобусов, которые не способны справиться с большим потоком людей.

В областном центре пассажиры пожаловались на сильную давку в автобусах №107 в час пик: по утрам горожане вынуждены добираться да работы в тесном контакте с другими людьми и это не смотря на приближение нового опасного штамма COVID-19. Соответствующая информация появилась в социальной сети Instagram.

Кондуктор даже деньги не смог собрать за проезд!! Едут маленькие дети и пожилые люди, а в автобусе просто давка !!! – сокрушился кемеровчанин.

Он добавил, что проблемы возникла сегодня в районе 7:00 по местному времени. При этом днем общественный транспорт, с его слов, разъезжает по улицам города полупустой.


В комментариях интернет-пользователи не упустили возможность упомянуть, что во время пандемии COVID-19 плотная давка поспособствует распространению опасной инфекции. Однако некоторые с иронией подметили, что "ковида в автобусах нет" в отличии от ТЦ, кафе и ресторанов.

Да!
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