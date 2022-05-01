Коттедж за 100 миллионов рублей в кузбасском поселке попал на сайт объявлений

На сайте объявлений появилось новое предложение от владельца коттеджа в деревне Журавлево, в коттеджном поселке Заповедный лес.
В доме имеется четыре спальни, кухня, гостиная, каминный зал, гардеробные, спортзал, кабинет, лифт, хаммам, бассейн и многое другое.
–Участок граничит с лесом, территория поселка находится под круглосуточной охраной, территория огорожена, – сказано в сообщении.
Общая площадь составляет 961 м². Собственник надеется выручить за продажу 100 000 000 рублей.
Фото: Avito
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