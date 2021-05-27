Коттедж с собственной оружейной и портретом Путина продается в Кемерове за 25 млн рублей

На популярном сайте объявлений появилась запись о продаже коттеджа, который расположен, как утверждает автор, в Заводском районе города Кемерово. В тексте указано, что жилой дом разбит на два строения, площадь каждого из которых составляет 1 200 квадратных метров.

По словам продавца, участок в 100 соток обнесен каменным забором и включает в себя парковку, внутренний двор, четыре гаража, дом для охраны, спортивную площадку и зону отдыха.

В коттедже обустроен кабинет, каминный зал, бар, кинозал, караоке-зал, сауна, спортивный зал и оружейная комната. Что касается дизайна помещения, то оформление выдержано в строгом стиле, а на стене одной из комнат висят портреты президента России Владимира Путина и экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева.

Желающие смогут стать хозяином недвижимости за 25 миллионов рублей.