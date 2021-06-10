Коттедж с садовником выставлен на продажу в Кузбассе за 12,5 млн рублей

На популярном сайте объявлений появилась запись о продаже усадьбы, которая расположена, как утверждает автор, в Кемеровской области на территории СДТ Березка, в десяти километрах от центра кузбасской столицы.

По словам продавца, площадь трехэтажного дома составляет 300 м². На территории в 50 соток отстроена просторная беседка, банный комплекс и гараж на два автомобиля, который оснащен автоматическими воротами.