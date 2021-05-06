Объявление о продаже трехэтажного коттеджа появилось на популярном сайте объявлений. Из текста следует, что элитный особняк, площадь которого составляет 481 кв.м, располагается на земельном участке площадью 105 соток в 20 минутах езды от центра города Кемерово, деревне Журавлево.

По словам владельцев, дом расположен в "уникальном по красоте и экологии месте", которое окружено реликтовым хвойным лесом, а на территории постройки есть парк, расстилающийся на один гектар. Отмечается, что аллеи и дорожки парка выложены натуральный гранитной брусчаткой.