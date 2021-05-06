Коттедж под Кемеровом в "уникальном по экологии месте" продается за 79 млн рублей

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В Кемеровской области был выставлен на продажу трехэтажный дом площадью 481 квадратных метров. Владельцы дома заявляют, что к придомовой территории относится парк с прудом и беседкой, а замок расположен на уникальной по экологии территории.

Объявление о продаже трехэтажного коттеджа появилось на популярном сайте объявлений. Из текста следует, что элитный особняк, площадь которого составляет 481 кв.м, располагается на земельном участке площадью 105 соток в 20 минутах езды от центра города Кемерово, деревне Журавлево.


По словам владельцев, дом расположен в "уникальном по красоте и экологии месте", которое окружено реликтовым хвойным лесом, а на территории постройки есть парк, расстилающийся на один гектар. Отмечается, что аллеи и дорожки парка выложены натуральный гранитной брусчаткой.

На территории находится террасы спортивная площадка, беседка с печью-коптильней, казаном и грилем, пруд с системой очистки и поливочная система. Интерьер дома выполнен в стиле современной классики, а отделка только из натуральных материалов: дуб, мрамор, терракотовая плитка 18-го века, привезенная из Франции.


Кемеровчане смогут завладеть особняком и прилегающими к нему землями за 79 миллионов рублей.

Да!
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