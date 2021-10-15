Котельная в кузбасском городе перестала подавать тепло по вине жителей

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Котельная в одном из городов Кемеровской области остановила работу. Власти заявили, что причина этому ‒ действия горожан.

Мэр Ленинска-Кузнецкого Константин Тихонов опубликовал обращение к горожанам, проживающим близ Центральной районной больницы. Он сообщил, что 26 котельная, снабженная новым оборудованием, остановила работу уже во второй раз с начала отопительного сезона.

‒ На сегодня установлено, что единственным источником потери тепла является несанкционированный разбор воды. Некоторые жители сливают горячую воду из комнатных батарей и используют ее для бытовых нужд, ‒ заявил глава города.

Мэр отметил, что понимает жителей: в домах старой застройки нет подачи горячей воды и ее приходится греть. Однако слив воды из батарей приводит к опустошению баков, из-за чего происходит остановка котельной.

‒ Если продолжать брать воду из батарей, то это может полностью вывести из строя новое оборудование. В сильные морозы теплосети, а значит, и жилые дома просто перемерзнут! ‒ подчеркнул Константин Тихонов.

В настоящее время подача тепла на обозначенном участке восстановлена. Жителей Ленинска-Кузнецкого призвали к установке нагревателей.

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