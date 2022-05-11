Кот в Кузбассе стал пленником бетонных стен

Жители Междуреченска обратились к спасателям с просьбой спасти жизнь четвероногому питомцу, который стал пленником стен пристройки и дома на проспекте Шахтеров. После сигнала на вызволение кота отправился целый отряд.
– Спасатели Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, при помощи аварийно-спасательного инструмента вытащили животное, – уточнили в агентстве.
Отмечается, что помощь ветеринаров животному не потребовалась.
Фото: ВКонтакте / "АгентствоПоЗащитеНаселенияИтерриторииКузбасса"
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