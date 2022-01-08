Кот попал в смертельную ловушку в подъезде жилого дома в Юрге

По данным Агентства по защите населения, инцидент произошел в подъезде жилого многоквартирного дома в Юрге. За помощью к специалистам обратились неравнодушные свидетели страданий животного.

– В подъезде жилого дома, между элементами лестничного марша застрял кот, жильцы не могут самостоятельно освободить, – следует из текста публикации в Instagram.

Для освобождения кота спасатели разогнули прутья с помощью специальных инструментов и вызволили любопытного четвероногого друга из плена. Питомец передан хозяйке.