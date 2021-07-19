Костер разгорелся в новом скейт-парке в Кемерове

Сообщение об инциденте появилось в одном из крупнейших городских сообществ Кемерова. В нем же говорится, что произошел он на новом общественном пространстве, обустроенном для любителей активных видов спорта на ФПК.

Очагом возгорания, как уточняется в публикации, выступил "выпотрошенный медведь", которого неизвестные накануне транспортировали в скейт-парк, после чего он и превратился в "средство" для розжига.

Отреагировавшие на публикацию пользователи Сети отметили, что действия устроивших пожар являются неподобающими, отметив, что родителям стоит тщательнее следить за своими детьми.