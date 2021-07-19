Костер разгорелся в новом скейт-парке в Кемерове

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы заметили пламя в одном из скейт-парков в городе. Информацию с кадрами, на которых запечатлен костер и подростки, стоящие близ него, горожане распространили в Сети.

Сообщение об инциденте появилось в одном из крупнейших городских сообществ Кемерова. В нем же говорится, что произошел он на новом общественном пространстве, обустроенном для любителей активных видов спорта на ФПК.


Очагом возгорания, как уточняется в публикации, выступил "выпотрошенный медведь", которого неизвестные накануне транспортировали в скейт-парк, после чего он и превратился в "средство" для розжига.


Отреагировавшие на публикацию пользователи Сети отметили, что действия устроивших пожар являются неподобающими, отметив, что родителям стоит тщательнее следить за своими детьми.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27185

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined