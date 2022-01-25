Кошка стала жертвой своры бездомных собак в кузбасском городе

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Женщина из одного из городов Кемеровской области засняла на видео последствия нападения безнадзорных собак на кошку.

Накануне в социальных сетях появился ролик, снятый в Киселевске. Местная жительница запечатлела на камеру травмированную кошку и двоих бездомных собак, которые и напали на животное. Женщина рассказала, что кошку рядом со своим домом она обнаружила еще живой.

‒ Как же помочь? Сейчас буду оттаскивать, ‒ высказалась киселевчанка, отогнав перед этим собак от пострадавшего животного.

Также женщина высказалась, что уже писала жалобы по поводу данных безнадзорных собак, однако никаких действий предпринято не было.


Напомним, следственный комитет начал проверку из-за сообщений о стае бездомных собак в Кемерове.

Видео: Telegram / Новости Кузбасса

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