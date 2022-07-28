Коровы заполонили улицы кузбасского города

Рогатый скот вышел за пределы частного сектора и забрел в Березовский, сообщили интернет-пользователи в сообществе с местными новостями во "ВКонтакте". Судя по кадрам, по проезжей части разгуливали пять коров. Автор поста шутливо предположил, что они ждут автобус, чтобы навсегда покинуть родные края.

При этом в комментариях некоторых не на шутку разозлило появление животных в городе. Так, по словам женщины, парнокопытные якобы уже справляли острую нужду на детской площадке, также они могут представлять опасность и для малышей.