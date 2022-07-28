+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Коровы заполонили улицы кузбасского города

0
Фото:  

В Сети жители Березовского посетовали на вынужденное соседство с коровами, которые наравне с людьми гуляют по улицам города.

Рогатый скот вышел за пределы частного сектора и забрел в Березовский, сообщили интернет-пользователи в сообществе с местными новостями во "ВКонтакте". Судя по кадрам, по проезжей части разгуливали пять коров. Автор поста шутливо предположил, что они ждут автобус, чтобы навсегда покинуть родные края.


При этом в комментариях некоторых не на шутку разозлило появление животных в городе. Так, по словам женщины, парнокопытные якобы уже справляли острую нужду на детской площадке, также они могут представлять опасность и для малышей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38595

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined