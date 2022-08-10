Коровы повредили припаркованные во дворе автомобили в Мысках

Коровы в Мысках без присмотра своих хозяев повредили несколько автомобилей, что были припаркованы во дворе на улице Горького, 31. Об ущербе от домашнего скота сообщили местные жители.

Очевидцы уточнили, что во время своей прогулки рогатые свернули зеркала двух авто, а также поцарапали еще одну машину, но в последнем случае животных-вредителей заметил автомобилист, который прогнал их с территории.

Граждане призвали властей обратить внимание на сложившуюся ситуацию и предпринять меры. При этом в комментариях под публикацией многие сошлись во мнении, что блудные коровы – это уже неотъемлемая часть пейзажа города.