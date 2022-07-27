Корова провалилась в яму с фекалиями на юге Кузбасса

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На юге Кузбасса помощь спасателей потребовалась корове и голубю, которые оказались в безвыходном положении.

В Новокузнецке помощь потребовалась к корове и голубю, которые оказались в безвыходной ситуации. Так, в Куйбышевском районе поздним вечером июльского дня в глубокую выгребную яму угодило домашнее животное. Владельцы предприняли попытку своими силами поднять четвероногое на поверхность, но не смогли и призвали специалистов.


Тогда же спасатели закрепили буренку специальными канатами к крану-манипулятору, а после вытащили ее на свободу.


Второй интересный случай произошел в отделении банка в Центральном районе города, где в операционный зал залетел сизый голубь. Обратного выхода птица не нашла и начала метаться по помещениям, а после затаилась под потолочным покрытием. Освободить пернатого удалось при помощи подручных средств, он был отправлен на волю.

Фото: Управление по защите населения и территории Новокузнецка

Да!
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