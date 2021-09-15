Короткое замыкание спровоцировало отключение электричества в Кемерове

По словам горожан, утром в среду, 15 сентября, на территории кузбасской столицы пропало электричество. Собеседница сайта отметила, что жители домов по улице Красная остались без света, а на дорогах в центре города не работают светофоры, также остановились трамваи.

Как удалось выяснить корреспонденту AVOKADO в КЭТК, общественный транспорт не работает из-за отсутствия электроэнергии, которое не подается со стороны электросети.

– На Кемеровской ГРЭС произошло короткое замыкание на высоковольтном оборудовании, в результате было прекращена подача электроэнергии по одной из линий электропередачи. Специалисты выясняют причины срабатывания автоматической защиты. Визуальный осмотр никаких признаков повреждения не дал. Обеспечение теплом города происходит в обычном режиме. В ближайшее время подача электроэнергии в городскую электросеть будет возобновлена, – прояснили ситуацию в СГК.

В свою очередь, как уточнили интернет-журналу в Северо-Кузбасской энергетической компании (СКЭК), отключились сразу четыре распределительные подстанции и одна подстанция, от которой питания получали завокзальный и часть Центрального района Кемерова.