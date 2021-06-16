Коронавирусные ограничения обойдут стороной кузбасских школьников и выпускников

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Усиление мер по противодействию распространения китайского вируса не скажутся на школьниках в том числе и учеников выпускных классов.

Ожесточение ограничений COVID-19, которые кузбасские власти накануне усилили на территории региона, не скажется на проведении выпускных вечеров у школьников.

– Пока все без изменений, – сообщили редакции Avokado в Министерстве образования и науки Кузбасса.

Ранее стало известно, что с 15 по 30 июня на территории Кемеровской области попали под запрет ранее разрешенные массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек. При этом заместитель губернатора Кузбасса в обращении к жителям шахтерского края озвучил причины и прокомментировал усиление мер по противодействию распространения китайского вируса в массы.

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