Коронавирусные ограничения обойдут стороной кузбасских школьников и выпускников

Ожесточение ограничений COVID-19, которые кузбасские власти накануне усилили на территории региона, не скажется на проведении выпускных вечеров у школьников.
– Пока все без изменений, – сообщили редакции Avokado в Министерстве образования и науки Кузбасса.
Ранее стало известно, что с 15 по 30 июня на территории Кемеровской области попали под запрет ранее разрешенные массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек. При этом заместитель губернатора Кузбасса в обращении к жителям шахтерского края озвучил причины и прокомментировал усиление мер по противодействию распространения китайского вируса в массы.
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