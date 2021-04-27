"Коронавирусные" ограничения коснутся порядка проведения религиозных праздников в Кузбассе

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Власти Кузбасса опубликовали распоряжение, предполагающее ряд ограничений на период майских праздников в связи с угрозой распространения COVID-19.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение, регулирующее схему работы религиозных организаций на период проведения праздников. Согласно документу, при совершении обрядов и церемоний необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: носить маски и выдерживать социальную дистанцию 1,5 метра.


Кроме того, организаторы проведения церемоний должны обеспечить соблюдение и иных мер безопасности: регулярно проветривать помещения, установить на входе антисептики и проводить обеззараживание используемых во время обрядов предметов.


Также рекомендуется напомнить лицам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания о необходимости не пренебрегать мерами защиты от инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте обладминистрации.

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