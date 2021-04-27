Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение, регулирующее схему работы религиозных организаций на период проведения праздников. Согласно документу, при совершении обрядов и церемоний необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: носить маски и выдерживать социальную дистанцию 1,5 метра.

Кроме того, организаторы проведения церемоний должны обеспечить соблюдение и иных мер безопасности: регулярно проветривать помещения, установить на входе антисептики и проводить обеззараживание используемых во время обрядов предметов.

Также рекомендуется напомнить лицам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания о необходимости не пренебрегать мерами защиты от инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте обладминистрации.