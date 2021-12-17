Коронавирус за сутки унес жизни шести человек в Кузбассе

По данным властей, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано шесть новых случаев смерти пациентов с коронавирусом.

– У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологии. Она проживала в Полысаеве.

У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Белове.

У мужчины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой. Она проживала в Кемерове, – говорится в сводке.

Кроме того, сегодня стало известно о новых случаях заражения китайским вирусом в Кузбассе: за день в регионе было выявлено 354.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области диагноз COVID-19 поставили 80 502 раз. К настоящему времени продолжают получать лечение 6 431 человек, а количество жертв достигло 1 647.