Коронавирус за сутки наиболее сильно ударил по Кемерову и Новокузнецку

По данным на утро 25 августа, в Кемеровской области зафиксировано 180 новых случаев заражения коронавирусом. Более 30% от числа заболевших приходятся на жителей Кемерова и Новокузнецка.
В других муниципалитетах региона COVID-19 также продолжил распространяться:
- Новокузнецк - 34,
- Кемерово - 31,
- Белово - 16,
- Междуреченск - 14,
- Прокопьевск - 13,
- Анжеро-Судженск - 9,
- Ленинск-Кузнецкий и Юрга - по 7,
- Березовский, Киселевск, Мыски, Осинники и Таштагольский МР - по 5,
- Калтан, Беловский МР, Новокузнецкий МР, Прокопьевский МО и Промышленновский МО - по 3,
- Кемеровский МО, Топкинский МО и Юргинский МО - по 2,
- Ижморский МР, Тисульский МР и Яшкинский МР - по 1.
Общее количество случаев заражения в Кузбассе достигло 50 806. Из них за время пандемии 47 958 случаев закончились выздоровлением пациентов, еще 1 109 - смертью. Последний показатель за сутки также увеличился.
В настоящее время 1 739 зараженных жителей Кемеровской области получают лечение, под наблюдением врачей остаются - 11 590.
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