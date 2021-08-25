Коронавирус за сутки наиболее сильно ударил по Кемерову и Новокузнецку

По данным на утро 25 августа, в Кемеровской области зафиксировано 180 новых случаев заражения коронавирусом. Более 30% от числа заболевших приходятся на жителей Кемерова и Новокузнецка.

В других муниципалитетах региона COVID-19 также продолжил распространяться:

Новокузнецк - 34,

Кемерово - 31,

Белово - 16,

Междуреченск - 14,

Прокопьевск - 13,

Анжеро-Судженск - 9,

Ленинск-Кузнецкий и Юрга - по 7,

Березовский, Киселевск, Мыски, Осинники и Таштагольский МР - по 5,

Калтан, Беловский МР, Новокузнецкий МР, Прокопьевский МО и Промышленновский МО - по 3,

Кемеровский МО, Топкинский МО и Юргинский МО - по 2,

Ижморский МР, Тисульский МР и Яшкинский МР - по 1.

Общее количество случаев заражения в Кузбассе достигло 50 806. Из них за время пандемии 47 958 случаев закончились выздоровлением пациентов, еще 1 109 - смертью. Последний показатель за сутки также увеличился.

В настоящее время 1 739 зараженных жителей Кемеровской области получают лечение, под наблюдением врачей остаются - 11 590.