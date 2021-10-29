Коронавирус в Кузбассе: власти сообщили о новых случаях смерти

По данным сводки за 29 октября, в Кемеровской области за минувшие сутки скончались четверо пациентов с COVID-19.
– У женщины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, анемии, эндокринной патологии, ожирения. Она проживала в Междуреченске.
У мужчины 1959 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологии. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1941 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1947 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, – говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня стало известно о 296 новых заболевших.
Таким образом, с начала пандемии в Кузбассе диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 63 023 раз. В настоящее время продолжают получать лечение 1 846 человек, 1 449 пациентов скончались.
Загрузка комментариев