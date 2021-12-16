Коронавирус в Кузбассе: власти региона сообщили о новых случаях заражения

Согласно данным сводки на 16 декабря, за прошедшие 24 часа коронавирусной инфекцией заразились 353 кузбассовца. Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 80 148 случаев. Кроме того, за сутки от последствий опасного вируса скончались пятеро жителей региона. Всего в Кемеровской области было зарегистрировано 1 641 смертей от коронавирусной инфекции.

Суточный прирост в муниципалитетах Кузбасса следующий:

Кемерово – 71, Новокузнецк – 57, Белово – 23, Юрга – 23, Междуреченск – 20, Анжеро-Судженск – 15, Мыски – 15, Ленинск-Кузнецкий – 12, Березовский – 11, Беловский МО – 10, Кемеровский МО – 10, Топкинский МО – 10, Осинники – 9, Гурьевский МО – 9, Промышленновский МО – 9, Полысаево – 6, Калтан – 5, Ижморский МО – 5, Яшкинский МО – 5, Ленинск-Кузнецкий МО – 4, Новокузнецкий МР – 4, Тисульский МО – 4, Яйский МО – 4, Киселевск – 2, Краснобродский – 2, Тайга – 2, Прокопьевск – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Чебулинский МО – 1, Юргинский МО – 1.

За минувшие 24 часа выписаны 253 жителя области. Продолжают лечение 6 341 человек, под наблюдением специалистов остаются 11 398 кузбассовцев.