Коронавирус в Кузбассе: власти рассказали о новых выявленных случаях заражения

Согласно сводке за 27 ноября, в Кемеровской области за минувший день было выявлено 376 зараженных. По муниципалитетам случаи заболевания распределились следующим образом:

Кемерово – 59, Новокузнецк – 59, Междуреченск – 35, Прокопьевск – 26, Белово – 22, Новокузнецкий МР – 20, Осинники – 18, Ленинск-Кузнецкий – 14, Анжеро-Судженск – 12, Калтан – 11, Мыски – 11, Юрга – 11, Яйский МО – 11, Киселевск – 10, Гурьевский МО – 10, Топкинский МО – 7, Березовский – 6, Полысаево – 6, Тайга – 6, Ижморский МО – 5, Промышленновский МО – 4, Яшкинский МО – 4, Кемеровский МО – 2, Тяжинский МО – 2, Юргинский МО – 2, Краснобродский – 1, Беловский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1.



Кроме того, сегодня стало известно, что за сутки в Кузбассе скончались трое пациентов с коронавирусом.

Таким образом, всего с начала пандемии в Кемеровской области было выявлено 73 265 случаев заражения COVID-19. К настоящему времени продолжают получать лечение 4 325 человек, число жертв достигло 1 564.