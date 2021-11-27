Коронавирус в Кузбассе: власти рассказали о новых выявленных случаях заражения

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Медики подтвердили диагноз COVID-19 еще у нескольких сотен кузбассовцев за прошедшие сутки. Власти уточнили места проживания заболевших.

Согласно сводке за 27 ноября, в Кемеровской области за минувший день было выявлено 376 зараженных. По муниципалитетам случаи заболевания распределились следующим образом:


Кемерово – 59, Новокузнецк – 59, Междуреченск – 35, Прокопьевск – 26, Белово – 22, Новокузнецкий МР – 20, Осинники – 18, Ленинск-Кузнецкий – 14, Анжеро-Судженск – 12, Калтан – 11, Мыски – 11, Юрга – 11, Яйский МО – 11, Киселевск – 10, Гурьевский МО – 10, Топкинский МО – 7, Березовский – 6, Полысаево – 6, Тайга – 6, Ижморский МО – 5, Промышленновский МО – 4, Яшкинский МО – 4, Кемеровский МО – 2, Тяжинский МО – 2, Юргинский МО – 2, Краснобродский – 1, Беловский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1.

Кроме того, сегодня стало известно, что за сутки в Кузбассе скончались трое пациентов с коронавирусом.


Таким образом, всего с начала пандемии в Кемеровской области было выявлено 73 265 случаев заражения COVID-19. К настоящему времени продолжают получать лечение 4 325 человек, число жертв достигло 1 564.

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