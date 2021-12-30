Коронавирус в Кузбассе: власти рассказали о новых случаях заражения

Согласно официальной информации на утро 30 декабря, за минувшие 24 часа коронавирусом заразились 318 кузбассовцев. Кроме того, четверо жителей региона скончались от последствий опасного вируса.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области коронавирусной инфекцией заболели 84 941 человек. По данным властей, за прошедшие сутки выздоровели 319 кузбассовцев, которым ранее был поставлен диагноз "COVID-19". Продолжают лечение от опасного вируса на сегодняшний день 7 170 пациентов. Под наблюдением медиков остается 7 821 житель Кемеровской области.

Напомним, что с 29 декабря региональный Роспотребнадзор отказался от оглашения суточного прироста заболевших в муниципалитетах. Эти данные будут приводиться по итогам месяца.