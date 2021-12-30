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Коронавирус в Кузбассе: власти рассказали о новых случаях заражения

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Медики Кемеровской области зарегистрировали более 300 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки.

Согласно официальной информации на утро 30 декабря, за минувшие 24 часа коронавирусом заразились 318 кузбассовцев. Кроме того, четверо жителей региона скончались от последствий опасного вируса.


Всего с начала пандемии в Кемеровской области коронавирусной инфекцией заболели 84 941 человек. По данным властей, за прошедшие сутки выздоровели 319 кузбассовцев, которым ранее был поставлен диагноз "COVID-19". Продолжают лечение от опасного вируса на сегодняшний день 7 170 пациентов. Под наблюдением медиков остается 7 821 житель Кемеровской области.


Напомним, что с 29 декабря региональный Роспотребнадзор отказался от оглашения суточного прироста заболевших в муниципалитетах. Эти данные будут приводиться по итогам месяца.

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