Коронавирус в Кузбассе: власти рассказали о новых случаях заражения

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Медики подтвердили диагноз COVID-19 еще у нескольких сотен кузбассовцев за прошедшие сутки. Власти уточнили места проживания заболевших.

Согласно сводке за 31 октября в Кемеровской области за минувший день было выявлено 302 зараженных. По муниципалитетам случаи заболевания распределились следующим образом:


Кемерово-48, Новокузнецк-47, Междуреченск-33, по 28-Белово, Мыски и Прокопьевск, Осинники-27, Киселевск-12, Юрга-9, Калтан-8, Юргинский МО-6, по 5-Новокузнецкий МР и Яшкинский МР, Таштагольский МР-3, по 2-Тайга, Беловский МР, Кемеровский МО и Яйский МР, по 1-А-С, Березовский, Краснобродский, Полысаево, Гурьевский МР, Ижморский МР и Прокопьевский МО.


Кроме того, сегодня стало известно, что за сутки в Кузбассе скончались шестеро пациентов с коронавирусом.


Таким образом, всего с начала пандемии в Кемеровской области было выявлено 63 624 случаев заражения COVID-19. К настоящему времени продолжают получать лечение 1 966 человек, число жертв достигло 1 460.

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