Коронавирус в Кузбассе: власти рассказали о новых случаях заражения

Согласно сводке за 31 октября в Кемеровской области за минувший день было выявлено 302 зараженных. По муниципалитетам случаи заболевания распределились следующим образом:

Кемерово-48, Новокузнецк-47, Междуреченск-33, по 28-Белово, Мыски и Прокопьевск, Осинники-27, Киселевск-12, Юрга-9, Калтан-8, Юргинский МО-6, по 5-Новокузнецкий МР и Яшкинский МР, Таштагольский МР-3, по 2-Тайга, Беловский МР, Кемеровский МО и Яйский МР, по 1-А-С, Березовский, Краснобродский, Полысаево, Гурьевский МР, Ижморский МР и Прокопьевский МО.

Кроме того, сегодня стало известно, что за сутки в Кузбассе скончались шестеро пациентов с коронавирусом.

Таким образом, всего с начала пандемии в Кемеровской области было выявлено 63 624 случаев заражения COVID-19. К настоящему времени продолжают получать лечение 1 966 человек, число жертв достигло 1 460.