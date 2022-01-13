Коронавирус в Кузбассе: количество заболевших увеличилось за сутки

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Власти Кемеровской области обозначили суточный прирост заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе.

По состоянию на утро 13 января, 190 кузбассовцев заболели COVID-19 за минувшие 24 часа. Таким образом, общее количество заразившихся опасным вирусом с начала пандемии увеличилось до 88 570 человек.


Кроме того, за прошедшие сутки коронавирус унес жизни нескольких человек в Кемеровской области. Согласно официальной информации, за это же время выздоровели 294 кузбассовца, находятся на лечении 6 205 жителей региона. Под наблюдением специалистов остаются 3 473 человека.


Отметим, что эксперты предрекают скорое появление штамма COVID-19 "омикрон" в Кузбассе. Это может повлечь за собой увеличение заразности и смертности.

Да!
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