Коронавирус в Кузбассе: 354 жителя региона заразились за минувшие сутки

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Медики Кемеровской области зафиксировали более 350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Согласно официальной информации на утро 13 декабря, 354 кузбассовца заразились коронавирусом за прошедшие 24 часа. За это же время от последствий опасного вируса скончались трое жителей региона. Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии COVID-19 в регионе достигло 79 093 человек, умерших ‒ 1 625.


Власти Кемеровской области сообщили о следующем количестве заболевших в муниципалитетах за сутки:


Кемерово-71, Новокузнецк-42, Междуреченск-41, Л-К-23, Промышленновский МО-18, Белово-17, по 15-Калтан и Мыски, по 14-А-С, Юрга и Новокузнецкий МР, Топкинский МО-11, Полысаево-7, по 6-Киселевск, Осинники и Прокопьевск, по 5-Гурьевский МР и Тайга, по 4-Л-К МО, Юргинский МО, Яйский МР и Яшкинский МР, Кемеровский МО-3, Березовский -2, по 1-Крапивинский МО, Мариинский МР и Чебулинский МО.


Кроме того, за минувшие 24 часа выздоровели 246 человек, продолжают лечение от коронавируса 6 061 пациент. Под наблюдением остаются 12 521 кузбассовец.

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