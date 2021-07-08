Коронавирус унес жизни шести кузбассовцев за сутки

По данным властей, у погибших от коронавируса кузбассовцев были патологии, также оказавшие влияние на ухудшение состояние их здоровья.

– У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы. Она проживала в Тайге.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, заболевания печени, сахарного диабета. Она проживала в Бачатском.

У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронической болезни почек. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове. , – говорится в сводке за 8 июля.

Кроме того, сегодня стало известно о 176 новых выявленных случаях заражения COVID-19 среди жителей Кемеровской области. Больше всего инфицированных оказалось в региональном центре и Новокузнецке. За все время пандемии в Кузбассе диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 41 481 раз. На сегодняшний день лечение получают 1 711 человека, под наблюдением находится еще 8 789 потенциальных носителей вируса. Число жертв инфекции в регионе достигло 859.