Коронавирус унес жизни шести кузбассовцев за день

Согласно информации на утро 11 сентября, в шахтерском крае за последние сутки число смертей среди больных COVID-19 увеличилось на шесть и составляет 1 195.

— У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Прокопьевске.

У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Он проживал в Междуреченске.

У женщины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, хронической болезни почек. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания печени, почек. Он проживал в Анжеро-Судженске, — сообщается в правительственном telegram-канале.

Кроме того, за минувшие 24 часа стало известно о заражении еще 167 кузбассовцев, которые теперь получают медицинскую помощь. Еще 178 человек выздоровели. В целом с начала пандемии столкнулись с коронавирусной инфекцией 53 736 жителей Кемеровской области. Продолжают лечиться 1 480 пациентов.