Коронавирус унес жизни еще восьми кузбассовцев за сутки

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Власти Кемеровской области сообщили о новых жертвах коронавирусной инфекции среди населения.

По состоянию на утро 20 февраля, за прошедшие 24 часа от последствий заражения C0VID-19 скончались восемь кузбассовцев. Таким образом, общее количество смертей от опасного вируса в регионе достигло 2 070.


Власти Кемеровской области обнародовали следующие данные о новых жертвах коронавируса:

  • У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы. Она проживала в Новокузнецке.
  • У мужчины 1985 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения, патологии печени. Он проживал в Белове.
  • У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения, патологии почек. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе.
  • У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске.
  • У женщины 1982 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне алкогольной зависимости, патологии печени. Она проживала в Тайге.
  • У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Анжеро-Судженске.
  • У мужчины 1986 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне иммунного дефицита. Он проживал в Новокузнецке.
  • У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, патологии почек, онкопатологии. Она проживала в Новокузнецке.

Кроме того, за минувшие сутки в Кузбассе коронавирусной инфекцией заразились более 2 300 человек.

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