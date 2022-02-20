Коронавирус унес жизни еще восьми кузбассовцев за сутки

По состоянию на утро 20 февраля, за прошедшие 24 часа от последствий заражения C0VID-19 скончались восемь кузбассовцев. Таким образом, общее количество смертей от опасного вируса в регионе достигло 2 070.

Власти Кемеровской области обнародовали следующие данные о новых жертвах коронавируса:

У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1985 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения, патологии печени. Он проживал в Белове.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения, патологии почек. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1982 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне алкогольной зависимости, патологии печени. Она проживала в Тайге.

У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Анжеро-Судженске.

У мужчины 1986 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне иммунного дефицита. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, патологии почек, онкопатологии. Она проживала в Новокузнецке.

Кроме того, за минувшие сутки в Кузбассе коронавирусной инфекцией заразились более 2 300 человек.