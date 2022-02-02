Коронавирус унес жизни еще восьми кузбассовцев

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Власти Кемеровской области сообщили о новых случаях смерти от коронавирусной инфекции.

По данным сводки на утро 2 февраля, восемь кузбассовцев скончались за сутки от последствий коронавируса. Общее количество скончавшихся жителей региона с диагнозом "COVID-19" достигло 1 919 человек.


Власти Кемеровской области обнародовали следующие данные о новых жертвах коронавируса:

  • У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.
  • У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронического заболевания почек, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
  • У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, урологической патологии. Он проживал в Кемерове.
  • У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, хронического заболевания почек. Она проживала в Белове.
  • У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске.
  • У женщины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой-системы, сахарного диабета, ожирения, бронхиальной астмы. Она проживала в Новокузнецке.
  • У женщины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.
  • У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он проживал в Новокузнецке.

Кроме того, за минувшие 24 часа в Кузбассе был установлен новый рекорд по приросту заболевших.

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