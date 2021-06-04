Коронавирус унес жизни еще трех кузбассовцев

По данным на утро 4 июня, в Кузбассе еще три человека не смогли перенести заражение коронавирусной инфекцией и скончались. Общее число умерших достигло 693.

– У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Она проживала в Ижморском районе.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке, – говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Кроме того, количество заболевших также увеличилось. Всего к настоящему моменту в Кузбассе официально подтверждены 37 248 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 35 944 человек выздоровели.

Продолжают получать лечение 572 кузбассовцев, под наблюдением врачей – 1 498.