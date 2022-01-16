Коронавирус унес жизни еще шести жителей Кузбасса

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Медики в Кемеровской области зарегистрировали новые случаи смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

Согласно официальной информации на утро 16 января, шесть жителей Кузбасса скончались за минувшие сутки от последствий COVID-19. Всего от коронавируса в Кемеровской области скончались 1 790 человек.


Власти региона обнародовали следующие данные о новых жертвах опасного вируса:

  • У мужчины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Он проживал в Кемерове.
  • У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.
  • У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске.
  • У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске.
  • У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
  • У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии печени, сахарного диабета, анемии. Она проживала в Киселевске.

Кроме того, за прошедшие 24 часа кузбасские медики вновь зафиксировали рост количества заразившихся COVID-19.

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