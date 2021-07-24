Коронавирус унес жизни четырех жителей Кузбасса за сутки

На 11:00 24 июля за последние сутки четыре пациента не смогли справиться с COVID-19 и скончались. Болезнь протекала на фоне различных патологий:

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Анжеро-Судженске.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Ленинск-Кузнецком.



У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала а фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек. Она проживала в Кемерове.



У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

Всего с начала пандемии не пережили заражение инфекцией 939 человек. Также за прошедшие сутки стало известно о заболевании 198 кузбассовцев. В настоящее время на лечении и под наблюдением остаются 17477 граждан в регионе.