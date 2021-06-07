Коронавирус унес жизнь еще двоих пациенток в Кузбассе

По данным оперштаба на утро первого понедельника лета, 7 мая, в Кузбассе скончались еще две коронавирусных больных.
– У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета аутоиммунного заболевания. Она проживала в Новокузнецке, – говорится в сообщении.
Суточный прирост составил. Накануне показатель был 65, а погиб один пациент. За весь период пандемии китайским вирусом переболели 37 373 человек, а число погибших достигло 735
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