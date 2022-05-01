Коронавирус унес еще две жизни в Кузбассе

Сегодня, 1 мая, стало известно о гибели еще двоих пациентов, зараженных COVID-19. Общее число смертей, по версии оперативного штаба, составило 2 314.
Кузбасские медики раскрыли новые данные о количестве заболевших COVID-19.
В Кузбассе появились новые жертвы опасного китайского вируса, что стало известно из сводки оперштаба.
Сегодня, 1 мая, стало известно о гибели еще двоих пациентов, зараженных COVID-19. Общее число смертей, по версии оперативного штаба, составило 2 314.
Кузбасские медики раскрыли новые данные о количестве заболевших COVID-19.
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