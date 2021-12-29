Коронавирус убил пятерых жителей Кузбасса за 24 часа

По данным на среду, 29 декабря, еще пятеро жителей региона скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
– У мужчины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Мысках.
У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1939 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Топкинском муниципальном округе.
У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, хронической обструктивной болезни лёгких. Он проживал в Новокузнецке, – следует из сводки.
Стоит отметить, что суточный прирост больных в Кузбассе составил 311 человек. Всего с начала пандемии заболели 84 623 кузбассовцев, а умерли 1 705 из них. В настоящий момент получают лечение 7 175 кузбассовцев, под наблюдением медиков находятся 8 496 человек.
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