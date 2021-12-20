Коронавирус убил еще пятерых жителей Кузбасса

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Власти Кемеровской области сообщили о новых жертвах коронавирусной инфекции на территории региона.

В местном правительстве сообщили о смерти зараженных опасным китайским вирусом граждан. В общей сложности за минувшие сутки на территории шахтерского края погибли еще пятеро человек.

– У женщины 1974 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецком муниципальном районе.
У женщины 1955 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии мочевыделительной системы. Она проживала в Новокузнецке, – говорится в сообщении.

С начала пандемии в Кузбассе диагноз COVID-19 был поставлен 81 555 раз. К настоящему времени продолжают получать лечение 6 685 человек, 1 661 пациентов не пережили инфекцию. Число зараженных жителей региона также значительно возросло.

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