Коронавирус убил еще пятерых жителей Кузбасса

В местном правительстве сообщили о смерти зараженных опасным китайским вирусом граждан. В общей сложности за минувшие сутки на территории шахтерского края погибли еще пятеро человек.

– У женщины 1974 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецком муниципальном районе.

У женщины 1955 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии мочевыделительной системы. Она проживала в Новокузнецке, – говорится в сообщении.

С начала пандемии в Кузбассе диагноз COVID-19 был поставлен 81 555 раз. К настоящему времени продолжают получать лечение 6 685 человек, 1 661 пациентов не пережили инфекцию. Число зараженных жителей региона также значительно возросло.