Коронавирус стал причиной гибели еще 5 жителей Кузбасса

По последним данным на 26 августа, суточный прирост умерших кузбассовцев с коронавирусом составил пять человек. Все они скончались после развития двухсторонней пневмонии на фоне заражения COVID-19.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.



У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе.



У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Гурьевском муниципальном округе.



У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал Осинниках.



У мужчины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмонии на фоне сахарного диабета. Он проживал в Кемерове.

Общее количество случаев смерти достигло 1 114. При этом всего за время пандемии официально заболели 50 988 жителей Кемеровской области. За последние сутки их количество также увеличилось. Между тем число выздоровевших граждан достигло 48 142 человек.

Получают лечение 1 732 кузбассовца, под наблюдением - 10 823.

Напомним, ранее кузбасские власти решили продлить связанные с коронавирусом ограничения.