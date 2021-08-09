Коронавирус стал основной причиной гибели свыше 170 кузбассовцев в июне

Информация, представленная в опубликованной статистиками таблице, приведена за июнь 2021 года. Следуя ей число зарегистрированных умерших, основной причиной гибели которых являлся именно COVID-19, составило 177. Среди лечившихся от коронавируса погибли в первом месяце лета еще 148 человек, однако причиной их смерти назвали «прочие важные состояния».

То есть общее количество погибших с китайским вирусом в Кузбассе за июнь составляет 325 пациентов.

По данным Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кузбассе, с начала пандемии в Кемеровской области на понедельник, 9 августа, насчитывается 1 024 случая смерти среди больных коронавирусом.

За сутки на 9 августа заболевание COVID-19 в шахтерском крае было зафиксировано еще у 194 горожан, аналогичное число пациентов вылечились от китайского вируса и было выписано в минувшие 24 часа из больниц региона. Погибли за день пять человек, находившихся под наблюдением медиков с диагнозом «коронавирусная инфекция».