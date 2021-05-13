Коронавирус подтвердился у 65 человек за сутки в Кузбассе

Согласно поступившей информации на 11:00 13 мая, за минувшие сутки коронавирус диагностирован у 65 кузбассовцев. Новые случаи заражения выявлены в 23 территориях региона. Областным лидером по суточной заболеваемости COVID-19 стал Кемерово, где диагноз подтвердился у 22 человек.

— Кемерово - 22, Новокузнецк - 8, Анжеро-Судженск - 4, по 3 - Промышленновский МО, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, по 2 - Осинники, Юрга, Кемеровский МО, Таштагольский МР, Топкинский МО, по 1 - Белово, Березовский, Междуреченск, Мыски, Полысаево, Прокопьевск, Гурьевский МР, Крапивинский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Тяжинский МР, Юргинский МО, Яшкинский МР, — сообщили региональном штабе по охране здоровья населения.

Трое пациентов с диагностированным COVID-19 умерли в Кемеровской области за последние сутки. Всего в регионе скончались 690 человек с подтвержденным диагнозом. С начала пандемии врачи выявили заболевание у 35 985 кузбассовцев, из которых 34 667 уже вылечились, в том числе 57 – за последние сутки.

В настоящее время медицинскую помощью в региональных больницах получают 628 заболевших. Под наблюдением специалистов остаются 1 314 человек.