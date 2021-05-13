Коронавирус подтвердился у 65 человек за сутки в Кузбассе

0
Фото:  

Новых заболевших коронавирусом специалисты выявили в 23 территориях Кемеровской области.

Согласно поступившей информации на 11:00 13 мая, за минувшие сутки коронавирус диагностирован у 65 кузбассовцев. Новые случаи заражения выявлены в 23 территориях региона. Областным лидером по суточной заболеваемости COVID-19 стал Кемерово, где диагноз подтвердился у 22 человек.

Кемерово - 22, Новокузнецк - 8, Анжеро-Судженск - 4, по 3 - Промышленновский МО, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, по 2 - Осинники, Юрга, Кемеровский МО, Таштагольский МР, Топкинский МО, по 1 - Белово, Березовский, Междуреченск, Мыски, Полысаево, Прокопьевск, Гурьевский МР, Крапивинский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Тяжинский МР, Юргинский МО, Яшкинский МР, — сообщили региональном штабе по охране здоровья населения.

Трое пациентов с диагностированным COVID-19 умерли в Кемеровской области за последние сутки. Всего в регионе скончались 690 человек с подтвержденным диагнозом. С начала пандемии врачи выявили заболевание у 35 985 кузбассовцев, из которых 34 667 уже вылечились, в том числе 57 за последние сутки.


В настоящее время медицинскую помощью в региональных больницах получают 628 заболевших. Под наблюдением специалистов остаются 1 314 человек.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25003

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined