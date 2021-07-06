Коронавирус отнял жизни у четверых кузбассовцев за сутки

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Жертвами COVID-19 в Кемеровской области за прошедший день стали четверо человек.

По данным властей, у погибших от коронавируса кузбассовцев были патологии, также оказавшие влияние на ухудшение состояние их здоровья.

– У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекал на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, анемии. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Осинниках.
У женщины 1940 года рождения развилась полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Юрге, – говорится в сводке за 6 июля.

Кроме того, сегодня стало известно о 170 новых выявленных случаях зараженных COVID-19 среди жителей Кемеровской области. Больше всего инфицированных оказалось в региональном центре и Новокузнецке.


За все время пандемии в Кузбассе диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 41 132 раз. На сегодняшний день лечение получают 1 647 человека, под наблюдением находится еще 8 686 потенциальных носителей вируса. Число жертв инфекции в регионе достигло 848.

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