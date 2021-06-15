Коронавирус начал распространяться в Кузбассе с новой силой

По данным на утро 15 июня, медики выявили еще 89 зараженных граждан. Теперь общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 38 037. Суточный прирост распределяется по регионам следующим образом:
Кемерово – 32, Новокузнецк – 15, Юрга – 8, Белово – 4, Анжеро-Судженск – 3, Междуреченск – 3, Осинники – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Прокопьевск – 2, Тайга – 2, Гурьевский МО – 2, Кемеровский МО – 2, Промышленновский МО – 2, Киселевск – 1, Мыски – 1, Беловский МР – 1, Крапивинский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Тисульский МР – 1, Топкинский МО – 1, Яйский МО – 1, Яшкинский МО – 1.
Также за минувшие сутки скончались еще несколько зараженных коронавирусом кузбассовцев. Количество погибших достигло 755.
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