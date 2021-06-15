Коронавирус начал распространяться в Кузбассе с новой силой

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В Кемеровской области увеличилось количество граждан с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". При этом суточный прирост продолжает расти.

По данным на утро 15 июня, медики выявили еще 89 зараженных граждан. Теперь общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 38 037. Суточный прирост распределяется по регионам следующим образом:


Кемерово – 32, Новокузнецк – 15, Юрга – 8, Белово – 4, Анжеро-Судженск – 3, Междуреченск – 3, Осинники – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Прокопьевск – 2, Тайга – 2, Гурьевский МО – 2, Кемеровский МО – 2, Промышленновский МО – 2, Киселевск – 1, Мыски – 1, Беловский МР – 1, Крапивинский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Тисульский МР – 1, Топкинский МО – 1, Яйский МО – 1, Яшкинский МО – 1.


Также за минувшие сутки скончались еще несколько зараженных коронавирусом кузбассовцев. Количество погибших достигло 755.

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