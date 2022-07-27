Свое негодование кемеровчанка выразила на просторах Сети. Как оказалось, три автомобилиста припарковали свои машины у ворот детского сада на ул. Космической, 26А, что стало помехой для родителей с детьми.

– Ставят машины на ночь прям у ворот детского сада, утром родители с детьми не могут проехать на колясках/велосипедах, и приходится обходить через грязь! – сокрушилась интернет-пользовательница в публикации во "ВКонтакте".

В комментариях на жалобу отреагировали представители администрации города. Чиновники предложили местной жительнице отправить фотографию, а также дату и адрес, где были замечены нарушители, в "Мобильный патруль", чтобы сотрудники ГИБДД предприняли свои меры.