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"Короли парковки" перекрыли проезд к жилым домам в Кемерове

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Несколько автомобилей перегородили дорогу к жилым многоквартирным домам. Своей парковкой водители навлекли на себя гнев кемеровчан.

Свой гнев житель областного центра выразил в сообществе автомобилистов во "ВКонтакте". Кемеровчанин добавил, что два "короля парковки" преградили проезд сразу к нескольким жилым домам. При этом мотив такого поведения автор поста понять не смог, поскольку, с его слов, места для "нормальной" стоянки на территории двора достаточно.

Слов нет, мат один! Король дороги и парковок! сокрушился мужчина.

За неправильную парковку автохамы могут понести наказание. В кемеровской ГИБДД журналистам пояснили, что за подобное нарушение автовладельцы получают штраф, размер которого достигает 1 000 рублей.


Напомним, ранее кемеровчане оказались возмущены поведением автохамов, которые остановились на пешеходном переходе, заставив других участников движения обходить свои машины.

Да!
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