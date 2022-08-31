Свой гнев житель областного центра выразил в сообществе автомобилистов во "ВКонтакте". Кемеровчанин добавил, что два "короля парковки" преградили проезд сразу к нескольким жилым домам. При этом мотив такого поведения автор поста понять не смог, поскольку, с его слов, места для "нормальной" стоянки на территории двора достаточно.

– Слов нет, мат один! Король дороги и парковок! – сокрушился мужчина.

За неправильную парковку автохамы могут понести наказание. В кемеровской ГИБДД журналистам пояснили, что за подобное нарушение автовладельцы получают штраф, размер которого достигает 1 000 рублей.

Напомним, ранее кемеровчане оказались возмущены поведением автохамов, которые остановились на пешеходном переходе, заставив других участников движения обходить свои машины.