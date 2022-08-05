Со слов горожанки, фотографию ей удалось сделать возле стен медицинского учреждения на ул. Кузбасская, 37. Женщина добавила, что на парковке у стен организации ситуация с машинами всегда "напряжена", поскольку автомобилей приезжает много и все хотят выбрать зону, что поближе. Видимо, по такому же принципу бросил свою иномарку и владелец Hyundai.

– Он рассчитывал, что мы сверху пройдем? Почему нельзя парковаться правильно? – сокрушилась она в разговоре с корреспондентом.

На фото видно, что своим передом он преградил тротуар и это при том, учла автор снимка, что в округе было полно множество других свободных мест для стоянки. Кемеровчанка выразила надежду, что инспекторы научат автохама правильно ставить транспорт и накажут "рублем".